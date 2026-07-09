Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили дроны в ночь на 9 июля

Архивное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 июля российские средства противовоздушной обороны ликвидировали десятки дронов над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20:00 8 июля до 7:00 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники сбили над Краснодарским краем, Азовским морем, Крымом, Московским регионом, а также целью ВСУ был ряд областей: Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Новгородская, Тверская, Орловская, Ленинградская, Ростовская.

В Министерстве обороны уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Напомним, минувшей ночью, средства ПВО уничтожили 415 украинских БПЛА над регионами России.