Директор фирмы ответит в суде за повреждение археологического объекта на Кубани

Мужчина предстанет перед судом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белореченском районе перед судом предстанет 49-летний местный житель, деятельность которого привела к уничтожению уникального памятника истории. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина на протяжении четырех месяцев разрабатывал карьер в хуторе Приречном.

В ходе земляных работ была серьезно повреждена территория объекта культурного археологического наследия. Согласно проведенной экспертизе, размер ущерба, нанесенного государству, оценивается почти в 80 миллионов рублей.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В настоящий момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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