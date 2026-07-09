В Новороссийске отпускают топливо 25 АЗС Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным мониторинга на утро 9 июля, топливо в Новороссийске отпускают 25 АЗС, еще10 станций временно не работают. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Собственники всех действующих АЗС ввели лимиты на отпуск горючего: топливо заливают только в топливные баки, объем на один автомобиль ограничен — в зависимости от станции он составляет от 20 до 60 литров.

Сейчас в городе нет в наличии бензина АИ 100. Остальные марки представлены неравномерно:

- АИ 95 — есть на девяти АЗС;

- АИ 92 — доступен на 14 станциях;

- дизельное топливо — есть на 18 АЗС.

Ряд станций работает по особым правилам: АЗС в станице Раевской (объездная, «Лукойл»), на улице Суворовской («Лукойл») и в Цемдолине на улице Ленина («Роснефть») отпускают топливо исключительно по топливным картам. Жителей просят не приезжать на эти станции без карт.

Топливо можно найти на АЗС разных сетей в различных районах города, в том числе на Мысхакском шоссе, в Цемдолине, на улице Ленина, в поселках Верхнебаканский и Гайдук, в станице Натухаевской и других локациях.

Для удобства автомобилистов запущена возможность оперативно проверять наличие топлива в чат боте платформы MAX.

«Просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – говорится в сообщении администрации Новороссийска.

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