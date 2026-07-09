Схема движения троллейбуса № 7 и автобуса № 30 изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре с 13 июля изменится транспортная схема в районе Фадеевского путепровода. Это связано с очередным этапом его реконструкции, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.

Дополнительные ограничения затронут перекресток улиц Фадеева и 1 Мая. С указанной даты будет закрыт поворот с улицы Фадеева направо — на улицу 1 Мая в направлении улицы Крупской. Водителям останется доступен только левый поворот — в сторону улицы Бершанской.

Фото: Дептранс Краснодара

Корректировки коснутся и маршрутов общественного транспорта. Так, троллейбус № 7, следующий в сторону аэропорта, будет идти по улицам 1 Мая и Бершанской. Автобус № 30 станет объезжать закрытый участок по улицам Фадеева и 8 Марта.

Фото: Дептранс Краснодара

«Ориентировочно ограничения будут действовать в течение трех недель», – предупредили в дептрансе Краснодара.

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и быть внимательнее на дорогах.

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