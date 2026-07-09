Преградой стала паэлья: Сибирячка попробовала силы в битве с шефами

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Домохозяйка из Новосибирской области Мария Родькина, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, попробовала свои силы в телевизионном кулинарном поединке. 42 летняя сибирячка стала участницей второго сезона шоу «Домохозяйки против шефов».

Кулинарный путь Марии начался около трех с половиной лет назад. Она решила продолжить дело своей мамы, всю жизнь проработавшей поваром. Профессиональное развитие шло уверенно: в феврале женщина вступила в ассоциацию Chefs Team Russia, а летом 2025 года установила мировой рекорд — она приготовила 100 килограммов суворовской каши с бараниной. На готовку ушло четыре часа (при этом заготовки были сделаны заранее). Еще одним масштабным кулинарным событием стало приготовление более 100 литров традиционной русской ухи в июне 2026 года на городском празднике.

На шоу Мария попала благодаря рекомендации шеф-фермера Юлии Литвиненко. Редакторы позвонили ей неожиданно, и для самой сибирячки это стало сюрпризом. В проекте она выступала в команде Ольги Картунковой и состязалась с профессиональными поварами под руководством Константина Ивлева. Участниц ждали три этапа: проверка знания классических рецептов, работа с заданными продуктами и создание собственного блюда.

У Марии богатый кулинарный опыт, она знает более сотни рецептов рыбных блюд и часто ходит на рыбалку. Тем не менее первое испытание оказалось для нее непростым: нужно было приготовить паэлью, а с этим испанским блюдом она раньше не сталкивалась. Времени на подготовку почти не было, и справиться с задачей не удалось. В финале Мария хотела удивить жюри авторским кишем с брокколи, форелью и кедровыми орешками.

«Для меня это был незабываемый опыт и интересные знакомства, с некоторыми участниками мы общаемся до сих пор», — поделилась она с Горсайтом.

Она уверена, что смогла бы одержать победу, если бы темой выпуска стала сибирская кухня. В будущем Мария не исключает возможности снова принять участие в кулинарных проектах.

А дома у сибирячки есть свое фирменное семейное блюдо — «Жаркое по-родькински». Его секрет в сочетании разных видов мяса и грибов, а подают жаркое обязательно с маринованным огурцом. По словам женщины, именно это блюдо домочадцы просят приготовить чаще всего.

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