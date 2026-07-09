Расследование продолжается Фото из архива КП

В Краснодаре задержан переехавший группу людей водитель. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Белореченского района.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю, установлено предполагаемое местонахождение злоумышленника, который уже передан в СУ СК России по Краснодарскому краю», – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, трагедия произошла на улице Генерала Трошева ночью 7 июля. Водитель грузовика «Портер» наехал на группу людей и скрылся с места ДТП.

Как выяснилось, водитель наехал на людей целенаправленно. Ранее у него произошел конфликт с 28-летним жителем Ростовской области.

«С целью убийства мужчины и других лиц, находящихся рядом, подозреваемый увеличил скорость и целенаправленно направил транспортное средство на граждан. В результате фигурант совершил наезд на 28-летнего мужчину, который от полученных повреждений скончался на месте», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Остальные потерпевшие успели отбежать от автомобиля. Им оказали необходимую помощь. Сам водитель с места происшествия сбежал. Но вскоре был задержан.

Следователями расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу», – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.