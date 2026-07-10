В Геленджике у 77-летнего мужчины изъяли более 1,3 тонны вина

Более 1,3 тонны вина изъяли Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Отдела МВД России по городу Геленджику пресекли незаконную деятельность по продаже алкогольной продукции в селе Береговое. В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили у 77-летнего местного жителя крупную партию вина, которую он планировал нелегально продать.

«Дома у винодела обнаружена 21 тара с вином по 30 литров каждая и множество емкостей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 1 тонну 303 литра.

Как сообщают правоохранители, по факту произошедшего в действиях мужчины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке).

В настоящее время проводится дальнейшая проверка для установления всех обстоятельств дела.

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