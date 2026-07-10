В Краснодаре каменщик упал с 10 этажа и погиб

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Прикубанском округе Краснодара на строительной площадке крупного жилого комплекса произошла трагедия. Рабочий-каменщик погиб в результате падения со строительных лесов с высоты 10-го этажа во время выполнения кладочных работ.
По факту смертельного несчастного случая незамедлительно была инициирована внеплановая проверка.
«Особое внимание будет уделено соблюдению требований охраны труда и наличию у работников средств индивидуальной защиты, – прокомментировал заместитель руководителя Межрегиональной территориальной Государственной инспекции труда в Краснодарском крае и Республике Адыгея Илья Кондратенко. – При выявлении нарушений к виновным лицам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».
Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего и выявить возможные нарушения техники безопасности, приведшие к гибели рабочего.
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