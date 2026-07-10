В Краснодаре разыскивают забравших 2,6 млн у пенсионера курьеров мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Краснодаре сотрудники полиции ведут розыск мужчины и женщины, которые выполняли роли курьеров в преступной схеме телефонных мошенников. Добычей злоумышленников стала крупная сумма – 2 605 000 рублей. Эти деньги, состоявшие из всех личных сбережений и средств от спешной продажи автомобиля, им добровольно передал обманутый 78-летний местный житель.
Пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару опубликовала подробные ориентировки на подозреваемых.
Приметы разыскиваемого мужчины
Возраст: на вид около 35–40 лет;
Рост: 160–170 см, худощавого телосложения;
Внешность: светлые волосы с заметной проседью;
Одежда: светлая рубашка, голубые джинсы и светлые кроссовки.
Приметы разыскиваемой женщины
Рост: 160–165 см, полноватого телосложения;
Внешность: темные волосы средней длины;
Одежда: полностью в черном (футболка, брюки и кроссовки).
Полиция обращается к жителям и гостям краевого центра с просьбой внимательно ознакомиться с приметами. Если вы узнали этих людей, располагаете информацией об их личностях или видели их в городе, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 02, 102 или на единый номер экстренных служб 112.
«Конфиденциальность гарантирована», – уточнили в правоохранительных органах.
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