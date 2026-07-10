На улице Ставропольской в Краснодаре ограничат движение 11 и 12 июля

Фото: Дептранс Краснодара

В Краснодаре в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, временно ограничат движение транспорта на одном из оживленных перекрестков – пересечения улиц Ставропольской и Чехова. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Временные неудобства связаны с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях городской ливневой канализации. На время работы дорожных служб для проезда будет закрыта средняя полоса движения по направлению к улице Вишняковой.

Департамент транспорта призывает краснодарских автолюбителей быть предельно внимательными на этом участке дороги, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать альтернативные маршруты поездок, чтобы избежать потери времени в возможных заторах.

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