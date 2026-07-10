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НовостиПроисшествия10 июля 2026 18:23

Беспилотники были уничтожены над Краснодарским краем и Черным морем

Российские ПВО сбили 144 украинских беспилотника за сутки
Евгения ХАЛИКОВА
Масштабные атаки дронов отражены в 11 регионах России

Масштабные атаки дронов отражены в 11 регионах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки зафиксированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Неприятель пытался нанести удары по объектам инфраструктуры на территории страны. Благодаря оперативным действиям систем ПВО удалось предотвратить поражение целей и минимизировать риски.

Ранее в Новороссийске из-за воздушной угрозы был закрыт участок дороги Судостальская — Портовая.