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НовостиПолитика13 июля 2026 5:45

Над Краснодарским краем, Адыгеей, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА

Средства ПВО уничтожили 342 украинских беспилотника над регионами России
Светлана ОВДЕЙ
Над регионами России уничтожены 342 БПЛА Фото из архива КП

Над регионами России уничтожены 342 БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Адыгеей, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 12 июля до 8:00 13 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями.

Беспилотники уничтожены над Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Напомним, обломки БПЛА обнаружили в Темрюкском и Белореченском районах Краснодарского края. В пригороде Майкопа уничтожены четыре дрона.