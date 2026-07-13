Над регионами России уничтожены 342 БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Адыгеей, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 12 июля до 8:00 13 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями.

Беспилотники уничтожены над Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Напомним, обломки БПЛА обнаружили в Темрюкском и Белореченском районах Краснодарского края. В пригороде Майкопа уничтожены четыре дрона.