Домклик: доля льготной ипотеки в Краснодарском крае составила 78%

Фото: пресс-служба Сбербанка

По данным Аналитического центра Домклик, суммарный объем выданных россиянам льготных жилищных кредитов превысил отметку в 250 млрд рублей. Это на 73,8% больше майских показателей и на 52% превышает результаты июня прошлого года.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«По итогам июня 2026 мы наблюдаем уверенный рост спроса как на льготную, так и рыночную ипотеку. После небольшого замедления в мае 2026 года, связанного с праздниками и меньшим количеством рабочих дней, наиболее высокий прирост выдач был зафиксирован по льготным программам, в частности Семейной ипотеке (+88,8% до 221,7 млрд руб.).

В то же время, если посмотреть на состояние рынка год назад, то самое выраженное увеличение выдач отмечено по рыночным программам. Год к году объёмы кредитования по базовой ипотеке утроились, составив 94,6 млрд рублей, что подтверждает устойчивый интерес заёмщиков к рыночной ипотеке. В целом, начиная с февраля 2026 года, выдачи ипотеки по рыночным ставкам не опускались ниже 78 млрд рублей в месяц».

Фото: пресс-служба Сбербанка

Семейная ипотека: уверенное лидерство

Главным драйвером рынка остается «Семейная ипотека», которая сохраняет статус абсолютного лидера с долей около 64% от общего объема выдач. В июне по этой программе было оформлено займов на сумму 221,7 млрд руб., что означает рост на 88,8% к маю и на 61,8% к июню 2025 года. Резкий скачок спроса эксперты связывают с высокой активностью заемщиков с детьми, оживлением сделок на первичном рынке, а также ожиданиями изменения условий программы с 1 июля. Однако планы были пересмотрены, и правительство перенесло обсуждение новых параметров (включая возможную дифференциацию ставок в зависимости от количества детей) как минимум на октябрь 2026 года.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Доля льготных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в июне 2026 года составила 78,2%. Регион привлекает жителей из других частей страны благодаря климату и развитой инфраструктуре. Здесь активно возводят жилые комплексы, что увеличивает предложение на рынке недвижимости. По данным аналитиков Сбера, 73,6% кредитов в Краснодарском крае выдано в рамках семейной ипотеки. Семейная ипотека становится ключевым инструментом для покупки квартиры сразу после переезда и позволяет снизить финансовую нагрузку настолько, что покупка жилья становится сопоставимой по затратам с арендой аналогичной площади».

Как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объему выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Для расчетов используются данные по заключённым ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи).