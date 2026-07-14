Над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями сбили украинские БПЛА ночью 14 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями.

Беспилотники уничтожены над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном.

Напомним, атаке БПЛА подвергся Северский район Краснодарского края. В результате пострадал один человек. На Афипском НПЗ произошло возгорание.