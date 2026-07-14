Смерчи могут сформироваться над Черным морем у Анапы и Сочи

Погода может резко измениться в регионе

Жителей и гостей Черноморского побережья Краснодарского края предупредили о возможном формировании смерчей. В течение суток 15 июля они могут появиться над морем на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого, сообщили в Гидрометцентре России.

Непогода затронет в том числе Сочи и федеральную территорию Сириус. Вечером 14 июля и в течение следующих суток там прогнозируют сильные дожди и ливни с грозами. Местами возможны град и шквалистое усиление ветра до 20–22 метров в секунду.

«В течение суток 15 июля имеется опасность формирования смерчей над морем на участках от Анапы до Магри, а также от Магри до Веселого», — сообщили синоптики.

В отдельных районах могут пройти особенно мощные ливни. На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами — выше неблагоприятных отметок. Кроме того, в горной местности возрастает риск схода небольших селевых потоков.

Из-за опасных метеоусловий в Краснодарском крае, включая Сочи и Сириус, объявили оранжевый уровень погодной опасности. Он означает вероятность стихийных явлений и ущерба.

Жителям и туристам рекомендуют следить за экстренными предупреждениями, отказаться от выхода в море и не находиться рядом с руслами рек во время сильных осадков. Поездки в горы до улучшения погоды также лучше отложить.