В Заксобрании Кубани обсудили новые меры поддержки участников СВО и их семей

На совещании ЗСК рассмотрели меры социальной помощи военнослужащим. Фото: пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края

На еженедельном рабочем совещании под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко парламентарии обсудили подготовку законопроектов и ход реализации мер социальной помощи участникам спецоперации. В обсуждении также принял участие руководитель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко.

Депутаты проанализировали выполнение Указа Президента РФ о внедрении единых базовых мер поддержки в регионах страны. Заместитель председателя ЗСК и руководитель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский сообщил о подготовке поправок в краевое законодательство. Соответствующий проект разработало Министерство труда и социального развития Кубани.

«Документ направлен на оказание адресной помощи участникам СВО и их близким. Сейчас мы дорабатываем его, чтобы принять на ближайшей сессии», — отметил Николай Петропавловский.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу губернатора Краснодарского края о компенсации расходов на покупку и доставку твердого топлива. По данным муниципалитетов, в домах с печным отоплением сейчас проживают более 2,5 тысячи участников СВО.

Еще одним важным решением стало изменение профильного закона, инициированное прокуратурой края. Новые нормы позволят ускорить рассмотрение обращений военнослужащих и их родственников.

«Проведена масштабная работа: многие вопросы уже урегулированы, другие находятся на стадии принятия. За короткий срок нам удалось трансформировать задачи, обозначенные Главой государства, в конкретные законодательные нормы. Сейчас важно тесно взаимодействовать с органами исполнительной власти, чтобы довести эту работу до логического завершения», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Ранее председатель ЗСК сообщил, что на предстоящей 85-й сессии парламента планируется рассмотреть около 20 вопросов, охватывающих ключевые отрасли экономики и социальной сферы.