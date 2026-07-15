Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской на Кубани

В станице Крыловской фрагменты беспилотника повредили частный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В станице Крыловской Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия пострадал один человек, сообщают в региональном оперштабе.

Уточняется, что госпитализация раненому не потребовалась. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия.

Падение фрагментов дрона привело к локальным разрушениям в частном секторе. В одном из домовладений оказалось повреждено остекление здания, а также разрушен навес.

В настоящее время на месте происшествия сосредоточены силы оперативных и специальных служб. Специалисты ликвидируют последствия ЧП и обеспечивают безопасность на пострадавшем участке.

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