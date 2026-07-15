Краснодарцы рассказали, какой доход и капитал нужны для комфортной жизни на пенсии

Фото: пресс-служба Сбербанка

При этом большинство участников опроса уже хотя бы примерно представляют размер будущей страховой пенсии: в 2026 году об этом сообщили 72% респондентов против 20% годом ранее. Такие данные приводит СберНПФ, партнёр СберИнвестиций.

Для 11% участников опроса ориентиром служит опыт других пенсионеров. Каждый десятый уже успел оценить размер будущей страховой пенсии. Остальные пока не интересуются этим вопросом.

Осведомлённость о средствах накопительной пенсии также продолжает расти. В 2026 году 21% респондентов из Краснодара сообщили, что полностью или частично разбираются в этом вопросе. Год назад таких было 17%.

Еще 33% сейчас знакомятся с тем, как формируются средства накопительной пенсии, против 22% в 2025 году. В то же время доля краснодарцев, которые совсем не интересуются этой темой, сократилась с 62% до 46%.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Все больше жителей Краснодара стремятся заранее подготовиться к жизни после завершения карьеры. Помимо страховой пенсии от государства, многие рассчитывают на доход от личных сбережений и инвестиций. Из этого источника краснодарцы рассчитывают получать 63 тысячи рублей в месяц. Сверх этого опрошенные хотят накопить 6,3 млн рублей. Обе цели вполне осуществимы, например, если с 18-20 лет отправлять по 2-3 тысячи рублей в месяц в программу долгосрочных сбережений.

Краснодарцы полагают, что 30% дохода после завершения активной карьеры обеспечит продолжение работы по найму. Ещё 26% придётся на страховую пенсию, 13% — на личные накопления, включая вклады и программу долгосрочных сбережений. Остальную часть дохода жители Краснодара рассчитывают получать благодаря инвестициям, предпринимательской деятельности, доходу от сдачи недвижимости в аренду и помощи детей.

Опрос прошёл в июне 2026 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании приняли участие 11 тысяч респондентов.