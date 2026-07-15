Спортсмены из Краснодара стали призерами турниров по борьбе в Скопье

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Представители Краснодарского края успешно выступили на крупных международных соревнованиях по спортивной борьбе, которые завершились в столице Северной Македонии городе Скопье. Честь Кубани на кортах престижных турниров по вольной и греко-римской борьбе защищали краснодарские спортсмены Олеся Малахова и Назар Берковский, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Назар Берковский продемонстрировал высокое мастерство и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг. Олеся Малахова стала серебряным призером в категории до 55 кг. На пути к финалу кубанская спортсменка провела три уверенных и победных поединка.

«Несмотря на прошлогоднюю травму, Олеся показала отличный результат, – прокомментировал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Агибалов. – Сейчас она активно готовится к предстоящему первенству мира, которое пройдет с 16 по 23 июля. Все запланированные задачи, стоящие перед нашими спортсменами, были успешно реализованы».

Спортивная борьба является одним из самых популярных и динамично развивающихся видов спорта на Кубани. Сегодня в Краснодарском крае этим единоборством занимаются более 22 тысяч человек. Из них свыше 13 тысяч спортсменов проходят профессиональную подготовку на базе 59 специализированных отделений спортивных школ региона.

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