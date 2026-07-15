70% жителей Краснодарского края занимаются физкультурой и спортом

На Кубани физкультурой и спортом занимаются более 3,6 млн человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае физкультурой и спортом занимается внушительная часть населения – более 3,6 миллиона человек, что составляет 70,4 % жителей региона. О том, как формируется эта статистика, изданию kuban.aif.ru рассказал начальник отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Евгений Колокольцев.

Сбор данных ведется следующим образом: информация поступает от муниципальных образований, которые накапливают сведения от всех организаций и предприятий, где проводятся занятия физкультурой и спортом. В учет попадают только те, кто тренируется организованно – под руководством инструкторов, в секциях или на площадках по месту жительства. Такой подход помогает избежать дублирования: например, если ребенок ходит сразу в несколько секций, его учтут лишь один раз. При этом люди, занимающиеся самостоятельно, в статистику не включаются.

Законодательство четко определяет, кого считать систематически занимающимся физкультурой и спортом. Нормативы зависят от возраста.

«Для младших – от семи лет – это минимум 75 минут занятий в неделю, для активного трудоспособного возраста – 125 минут. Это минимальный порог, в спортивных школах тренируются значительно больше», – объяснил Евгений Колокольцев.

Среди жителей Кубани наибольшей популярностью пользуются футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис и плавание. Уже два года подряд в пятерку самых востребованных направлений входит самбо.

«Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края этот вид активно развивается, можно констатировать, что самбо — наш региональный лидер, которого нет на таких позициях в общероссийском рейтинге», — комментирует Колокольцев.

Среди детей в спортшколах востребованы также другие единоборства, а в десятку популярных направлений входят и шахматы.

Положительная динамика наблюдается и в инфраструктуре: за последние годы число спортивных объектов в регионе выросло с 11 до 14 тысяч. В эту цифру входят как крупные спорткомплексы, так и небольшие площадки по месту жительства.

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