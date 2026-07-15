Аптечка для четвероногого друга: какие препараты должны быть в тревожном чемоданчике

Ветеринар рассказал, как собрать аптечку для питомца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, какие средства стоит положить в тревожный чемоданчик для домашнего питомца. Аптечка должна быть всегда под рукой на случай непредвиденной ситуации.

В первую очередь в набор нужно включить перевязочные материалы и антисептики (например, хлоргексидин или йод). По словам специалиста, раны — самая распространенная проблема у собак и кошек. Также в аптечке должны быть сорбенты и антигистаминные препараты: они пригодятся при отравлениях и аллергических реакциях.

Опасность для животных представляют также укусы насекомых и ядовитых существ, например, осы. Отек в горле может нарастать стремительно, и в такой ситуации критически важно вовремя дать питомцу антигистаминное средство или ввести гормоны. Ветеринар также рекомендует иметь в запасе мочегонные препараты — они могут понадобиться при почечной недостаточности.

Отдельное внимание Михаил Шеляков уделил угрозе со стороны догхантеров. Противоядием к используемым ими токсичным смесям служит витамин B6, его нужно брать с учетом веса животного. Кроме самого витамина, в чемоданчике должны быть шприцы.

«Вдобавок к самим препаратам и шприцам неплохо иметь навык введения подкожных и внутримышечных инъекций», – цитирует ветеринара «Абзац».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не такой уж безобидный пар: вейпы могут ускорить деменцию у питомцев

«Сняли с собаки 40 черных гадов!»: Что спровоцировало нашествие клещей на Кубани