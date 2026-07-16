Шепси, Агой и Ейск попали в топ-10 курортов для долгого отдыха в июле

Азовское море Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Небольшие курорты Краснодарского края вошли в топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха в июле. Рейтинг самых востребованных направлений для продолжительного отпуска в разгар лета представил сервис по бронированию жилья ТВИЛ.РУ. В основу исследования легли данные о пользовательских запросах и оформленных заявках на проживание.

Лидером рейтинга стал поселок Уютное в Крыму. Туристы в среднем проводят там 14 ночей, при этом средняя стоимость одной ночи составляет 9964 рубля. На втором месте оказался еще один крымский населенный пункт – Стерегущее: средняя продолжительность пребывания здесь — 12 ночей, а цена за сутки — 3500 рублей.

Третью строчку занял курортный поселок Шепси в Краснодарском крае. Туристы останавливаются там в среднем на 10 дней, стоимость одной ночи составляет 3732 рубля.

В десятку популярных локаций для продолжительного отпуска вошли еще два кубанских курорта. В поселке Агой средняя длительность бронирования составила 9 ночей при цене 5316 рублей за сутки, а в Ейске — также 9 дней, но со средним чеком 4886 рублей.

Остальные места в топ 10 заняли крымские курорты: Николаевка (9 ночей, 4404 рубля), Мисхор (9 ночей, 5972 рубля), Евпатория (9 ночей, 5024 рубля), Саки (9 ночей, 4471 рубль) и Морское (9 ночей, 5647 рублей).

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