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НовостиОбщество16 июля 2026 8:06

В Краснодарском крае выпустили более 200 млн банок консервированного горошка

Переработкой зеленого горошка на Кубани занимаются 11 комбинатов
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: max.ru/admkrai

Фото: max.ru/admkrai

Предприятия Краснодарского края произвели более 200 миллионов банок зеленого горошка. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы края, переработкой культуры занимаются 11 комбинатов. К настоящему моменту они приняли уже более 47 тысяч тонн горошка, собранного на полях Кубани.

«Радует, что производство идет хорошими темпами. Для края важно – не только выращивать сырье, но и развивать переработку», – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Производство консервированного горошка налажено в восьми районах края: Абинском, Славянском, Павловском, Динском, Тимашевском, Каневском, Калининском и Брюховецком.

Уборку гороха на Кубани начали в первых числах июля. Регион удерживает лидирующие позиции в стране по объему производства этой овощной культуры.

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