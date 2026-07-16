В КубГУ рекордный конкурс на юрфак: Такого наплыва не было за всю историю вуза

Юрфак КубГУ в этом году бьет все рекорды по количеству желающих поступить Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кубанском государственном университете в этом году сложился рекордный конкурс на юридическом факультете — 504 заявления на одно бюджетное место. Об этом в интервью радио "КП"-Кубань" рассказал ректор вуза Михаил Астапов.

— У нас нет низкоконкурсных направлений, — отметил он. — На юрфаке абсолютный рекорд в этом году: раньше было немногим более 100 заявлений на место, а сейчас — 504.

При этом в университете фиксируют рост интереса к инженерным специальностям и IT. По словам Михаила Астапова, физико-технический факультет, где раньше с трудом закрывали бюджетные места, теперь стал среднеконкурсным. На факультете компьютерных технологий и прикладной математики показатели приблизились к верхней части университетского спектра.

Традиционно высок спрос на экономику, юриспруденцию, рекламу, журналистику и лингвистику. Из новинок — педагогическое образование с английским и китайским языками, которое ввели в прошлом году. Конкурс там также оказался очень высоким.

Всего в КубГУ в этом году предусмотрено более 3300 бюджетных мест. «Это больше, чем в любом другом вузе. При этом бюджетные места распределены по всем факультетам, нет ни одного факультета без них», - сообщил "КП"-Кубань" ректор Кубанского госуниверситета Михаил Астапов.