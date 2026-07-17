В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи действует угроза атаки БПЛА. Архивное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 17 июля в Сочи объявили беспилотную угрозу. Об этом жителей и гостей курорта в 06:25 в своих соцсетях предупредил мэр города Андрей Прошунин.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», – написал он.

Сочинцев и туристов призвали пройти в безопасное место, например, в заглубленные помещение или комнаты без окон (ванная, кладовая, коридор). Мэр также обратился с просьбой не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

Отметим, что беспилотная угроза на курорте также действовала около получаса ночью. Об в опасности БПЛА в Сочи сообщили в 01:30, около двух часов ночи угрозу отменили.

Тем временем в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты в целях обеспечения безопасности.