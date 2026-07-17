Аэропорт Сочи временно не принимает и отправляет самолеты из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 17 июля в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты по соображениям безопасности из-за объявленной на курорте угрозы атаки БПЛА. Об этом около 6:30 сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи также действовали ночью, в период с 01:19 до 02:26.

Кроме того, дополнительные ограничения на полеты ввели в аэропортах Геленджика (с вечера 16 июля) и Краснодара (с 2 часов ночи 17 июля). Отметим, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА