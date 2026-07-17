Российские ПВО сбили 243 дрона над Кубанью и другими регионами за ночь

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Ночью над Краснодарским краем и другими регионами России сбили более двух сотен дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи в период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата», – рассказали в Министерстве обороны России.
Все беспилотники были самолетного типа.
Помимо сбитых БПЛА над Кубанью (точное количество ведомство не называет), дроны также ликвидировали над Черным и Азовским морями, Крымом, Ставропольским краем, а также над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Тульской областями.
Напомним, из-за беспилотной угрозы временно приостанавливали работу аэропорта Сочи. Ограничения на полеты сняли в 07:49 17 июля.