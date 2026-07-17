Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 17 июля

Штормовое предупреждение по непогоде продлили Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани продлили штормовое предупреждение по непогоде. Оно будет действовать до конца суток 17 июля, предупредили жителей и гостей региона в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

На Кубани ожидается целый комплекс опасных метеорологических явлений. Местами по краю синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди, ливни, местами возможен крупный град. Разгул стихии будет сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.

Кроме того. на участке от Анапы до Магри существует угроза формирования смерчей над морем.

Спасатели и специалисты экстренных служб призывают граждан проявлять максимальную бдительность, по возможности отказаться от отдыха у воды и поездок на личном транспорте во время грозы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни необходимо незамедлительно обращаться по единому телефону спасения — 112.

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