Курс на солнце: Погода в Краснодарском крае стабилизируется в выходные

Погода на Кубани улучшится Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Краснодарском крае начинает стабилизироваться: в регионе ожидается прекращение экстремальных осадков и постепенное повышение температуры. Об улучшении синоптической ситуации на предстоящих выходных «КП»-Кубань» рассказал замруководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Действие штормового предупреждения прекращается, но жителей и гостей региона призывают не терять бдительности. Летние атмосферные процессы крайне нестабильны, из-за чего их сложно прогнозировать более чем на сутки вперед.

«Несмотря на то, что крупных и выраженных атмосферных фронтов над Кубанью сейчас не наблюдается, текущее поле давления вполне допускает формирование локальных дождевых туч. Так что в отдельных районах края еще могут пройти кратковременные дожди. Если погодные условия начнут резко ухудшаться, экстренные службы будут оперативно выпускать точечные штормовые предупреждения по конкретным территориям», – пояснил Александр Колесник.

Но такого разгула стихии, как был буквально на днях, в регионе уже не ожидается.

По словам специалиста, на Кубани наметился устойчивый тренд на потепление. Уже в ближайший уик-энд, а также в начале следующей рабочей недели столбики термометров в большинстве районов края преодолеют отметку в +30 °C, а местами воздух прогреется до более жарких +33 градусов.

К слову, привычного летнего зноя в этом году жители Кубани еще не видели. И говорить о наступлении опасной жары в Краснодарском крае пока преждевременно.

«Тем не менее все предпосылки для этого есть. Вероятность к повышению температуры до опасной жары существенно возрастет во второй половине июля», – прокомментировал Колесник.

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