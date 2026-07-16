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Происшествия16 июля 2026 5:47

Как камни с неба: На севере Кубани прошел град размером со сливуфото

В Краснодарском крае выпал крупный град размером со сливу
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

На Краснодарский край обрушилась мощная непогода, сопровождавшаяся выпадением крупного града. В станице Новощербиновской в Щербиновском районе очевидцы зафиксировали ледяные осадки, размер которых сопоставим с крупной сливой. Фотографиями гигантских градин жители поделились в соцсетях.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Град такого калибра представляет колоссальную опасность: он способен пробивать кровлю домов, разбивать стекла, наносить серьезные вмятины на кузовах автомобилей и полностью уничтожать сельскохозяйственные посадки.

«Град побил всю смородину у родителей», «пострадали и огурцы, и помидоры», «как камни с неба», – комментируют пользователи в соцсетях.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Специалисты объясняют появление таких ледяных глыб образованием мощных грозовых облаков. Сильные восходящие потоки воздуха внутри тучи заставляли капли воды многократно подниматься в экстремально холодные слои атмосферы и замерзать, наращивая ледяную корку до тех пор, пока от тяжести градины не рухнуть на землю.

Кроме того, сильный град, но уже гораздо меньшего размера также выпал в станице Даховской, в Адыгее.

В Краснодарском гидрометцентре предупреждают, что расслабляться жителям Кубани пока рано – штормовое предупреждение продолжает действовать до 16 июля включительно. В Краснодарском крае ожидается целый комплекс опасных метеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, локальным градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Экстренные службы призывают граждан к максимальной бдительности. Во избежание несчастных случаев и повреждения имущества спасатели рекомендуют:

- не оставлять транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями;

- избегать нахождения на открытых пространствах во время грозы;

- по возможности переждать пик непогоды в надежном помещении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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