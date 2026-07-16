Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

На Краснодарский край обрушилась мощная непогода, сопровождавшаяся выпадением крупного града. В станице Новощербиновской в Щербиновском районе очевидцы зафиксировали ледяные осадки, размер которых сопоставим с крупной сливой. Фотографиями гигантских градин жители поделились в соцсетях.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Град такого калибра представляет колоссальную опасность: он способен пробивать кровлю домов, разбивать стекла, наносить серьезные вмятины на кузовах автомобилей и полностью уничтожать сельскохозяйственные посадки.

«Град побил всю смородину у родителей», «пострадали и огурцы, и помидоры», «как камни с неба», – комментируют пользователи в соцсетях.

Местные жители делятся кадрами крупных градин. Фото из соцсетей.

Специалисты объясняют появление таких ледяных глыб образованием мощных грозовых облаков. Сильные восходящие потоки воздуха внутри тучи заставляли капли воды многократно подниматься в экстремально холодные слои атмосферы и замерзать, наращивая ледяную корку до тех пор, пока от тяжести градины не рухнуть на землю.

Кроме того, сильный град, но уже гораздо меньшего размера также выпал в станице Даховской, в Адыгее.

В Краснодарском гидрометцентре предупреждают, что расслабляться жителям Кубани пока рано – штормовое предупреждение продолжает действовать до 16 июля включительно. В Краснодарском крае ожидается целый комплекс опасных метеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, локальным градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Экстренные службы призывают граждан к максимальной бдительности. Во избежание несчастных случаев и повреждения имущества спасатели рекомендуют:

- не оставлять транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями;

- избегать нахождения на открытых пространствах во время грозы;

- по возможности переждать пик непогоды в надежном помещении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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