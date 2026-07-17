В Краснодарском крае произошло восемь ЧС за полгода

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В Краснодарском крае за первые шесть месяцев с начала 2026 года зафиксировано восемь чрезвычайных ситуаций. Промежуточные итоги работы ведомства подвел начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Клушин в ходе пресс конференции.
По его данным, три ЧС – техногенного характера и пять – природного.
В результате происшествий нормальная жизнедеятельность была нарушена у 336 человек. Клушин пояснил, что речь идет не о числе пострадавших, а о тех, чьи привычные условия проживания изменились. Для ликвидации последствий ЧС из опасных зон эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения 168 человек.
Большая часть ЧС связана с подтоплением территорий. Также в перечень вошла ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество чрезвычайных ситуаций в крае выросло.
«Рост вызван пригодными ЧС, на которые повлиять или предотвратить было невозможно, но тем не менее мы с ними справились и максимально гармонизировали все их последствия», – прокомментировал начальник ведомства.
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