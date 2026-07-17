На Кубани перешли на точечное оповещение об угрозе БПЛА

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В Краснодарском крае изменили подход к рассылке уведомлений об угрозах. Теперь оповещения РСЧС получают только жители тех муниципалитетов, над которыми зафиксирована реальная опасность. Новый подход прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Раньше при объявлении беспилотной угрозы SMS сообщения рассылались всем жителям региона без исключения. Сейчас у ведомства появились технические возможности и специализированные подразделения, позволяющие точно определять местоположение БПЛА. Благодаря этому удалось перейти к адресной системе информирования. Например, если угроза зафиксирована в районе Сочи и Туапсе, оповещения направят только жителям этих муниципалитетов.

«Скажем честно: население всего края устало от бесконечного потока сообщений, что объявлена беспилотная опасность. И в некоторых случаях мы получаем обращения, что у людей такие уведомления уже вызывают недовольство», – рассказал Клушин.

При этом вся оперативная информация в полном объеме передается профильным службам и главам муниципалитетов. Если угроза будет касаться всего края, рассылку по прежнему проведут для всех жителей региона. В МЧС называют переход на точечную систему спланированным мероприятием и намерены продолжать работу в этом направлении.

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