На Кубани во время тушения НПЗ происходили повторные атаки беспилотников

Повторные атаки на НПЗ на Кубани происходили во время работы спасательных служб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время тушения пожаров на кубанских нефтеперерабатывающих заводах, вспыхнувших после налетов беспилотников, спасатели несколько раз подвергались повторным атакам. Об этом сообщает Кубань 24 со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

По словам руководителя ведомства, в первой половине 2026 года было зафиксировано четыре случая, когда повторные удары по промышленным объектам наносились непосредственно в момент работы пожарных расчетов. Алексей Клушин уточнил, что утверждать о целенаправленных атаках именно по спасательным подразделениям нельзя, однако прилеты происходили прямо во время ликвидации возгораний.

По его словам, в таких условиях первоочередным приоритетом становится безопасность личного состава. При объявлении беспилотной опасности пожарные расчеты незамедлительно уводят в укрытия. К тушению они возвращаются только после того, как угроза полностью минует.

Глава краевого главка заявил, что характер современных пожаров на объектах нефтепереработки кардинально изменился. Исторически системы пожаротушения на заводах проектировались из расчета возгорания максимум одного-двух резервуаров. После атак дронов спасатели сталкиваются с принципиально иными масштабами: одновременно могут гореть восемь и более емкостей, происходят взрывы конструкций и сильный разлив нефтепродуктов.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, Краснодарский край накопил уникальный опыт и сегодня лидирует в стране по числу успешно ликвидированных сложных пожаров на объектах ТЭК и срокам проведения таких операций. Региональные подразделения полностью обеспечены специальной техникой, а краевая аэромобильная группировка находится в постоянной готовности и способна выдвинуться к месту любого ЧП в течение двух часов.

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