В Черном море вновь атакован БПЛА танкер на терминале КТК Фото из архива КП

В Черном море вновь атакован БПЛА танкер на терминале КТК. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

Беспилотником атакован танкер «NELSA», находившийся на погрузке у ВПУ-1. При попадании в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением произошел пожар на палубе и в отсеках танкера.

Возгорание ликвидировали за несколько часов. Экипаж из 22 человек, кроме капитана и старшего помощника капитана, эвакуировали на буксирах КТК. Танкер сохранил плавучесть.

После атаки БПЛА погрузка нефти остановлена. Ее разлива и воспламенения в танках не допущено.

В КТК, комментируя очередную атаку, обратили внимание на экологические, техногенные риски и угрозу жизни членов экипажа из разных стран.

«Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят атаки и в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами в республике Казахстан», – добавили в КТК.

Напомним, морской терминал КТК в Новороссийске подвергся террористической атаке 19 июля. Это произошло во время погрузочных операций на танкерах «ASIA» и «NISSOS IOS».