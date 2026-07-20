Купание на пляжах в Сочи признали полностью безопасным

Результаты проб морской воды соответствуют нормам Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Морская вода на побережье Сочи полностью безопасна для купания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

С начала 2026 года специалисты ведомтсва провели масштабный мониторинг качества воды на всех лицензированных пляжах курорта, исследовав в общей сложности 4 142 пробы.

Как рассказали в администрации Сочи, забор воды и лабораторные анализы проводятся регулярно. Эксперты оценивают пробы по широкому спектру обязательных параметров, включая санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

«Все результаты соответствуют гигиеническим нормативам», – цитирует заключение Роспотребнадзора мэрия Сочи.

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