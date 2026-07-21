Аэропорт Краснодар временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на полеты Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 июля в аэропорту Краснодара ограничили полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 08:05.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказал замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Тем временем в регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Местами по краю утром включили сирены из-за угрозы БПЛА.

Напомним, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00.

Днем ранее из-за беспилотной опасности также временно приостанавливали работу аэропорты Сочи и Геленджика.

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