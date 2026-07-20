Ейск пережил массированную атаку БПЛА ночью 20 июля. Число пострадавших выросло до трех, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 12 обращений. Пострадавших при атаке БПЛА жителей доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Предварительно, обломками БПЛА повреждено остекление в семи частных домах. Кроме того, выбиты задние стекла двух автомобилей, припаркованных вблизи домов.
«В настоящее время ведется оценка причиненного ущерба. По завершении всех работ будет принято решение о возможности введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим», – сказал глава Ейского района Роман Бублик.
Глава муниципалитета призвал жителей соблюдать меры безопасности, проявлять бдительность и взаимопомощь.
Напомним, в Сочи при падении обломков БПЛА загорелся частный дом. Пожар оперативно потушили – никто не пострадал.
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