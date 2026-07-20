Три человека пострадали при атаке БПЛА на Ейск Фото из архива КП

Ейск пережил массированную атаку БПЛА ночью 20 июля. Число пострадавших выросло до трех, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Атака БПЛА на Ейск ночью 20 июля 2026

Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 12 обращений. Пострадавших при атаке БПЛА жителей доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, обломками БПЛА повреждено остекление в семи частных домах. Кроме того, выбиты задние стекла двух автомобилей, припаркованных вблизи домов.

«В настоящее время ведется оценка причиненного ущерба. По завершении всех работ будет принято решение о возможности введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим», – сказал глава Ейского района Роман Бублик.

Глава муниципалитета призвал жителей соблюдать меры безопасности, проявлять бдительность и взаимопомощь.

Напомним, в Сочи при падении обломков БПЛА загорелся частный дом. Пожар оперативно потушили – никто не пострадал.

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