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НовостиПолитика21 июля 2026 7:55

7-летняя девочка пострадала из-за падения обломков БПЛА в Сочи

В Сочи госпитализировали рябинка, пострадавшего при атаке беспилотников
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Ребенка госпитализировали

Ребенка госпитализировали

Фото: Архив "КП".

В Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотника пострадал ребенок.Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Семилетняя девочка получила травмы и была незамедлительно госпитализирована. Врачи оказывают маленькой пациентке всю необходимую помощь.

«Угрозы жизни нет», сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Уточняется, что инцидент произошел в центральном районе города-курорта: фрагменты БПЛА упали на территории одного из храмов. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые проводят обследование территории и ликвидируют последствия падения беспилотника.

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