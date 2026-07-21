Над Краснодарским краем и другими регионами России сбили 209 дронов за ночь

Архивное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 21 июля Россия вновь подверглась атаке беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны страны ликвидировали более двух сотен дронов, сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Дроны сбили над Черным и Азовским морями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Московским регионом. Беспилотной атаке также подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская и Рязанская области.

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