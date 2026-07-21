СК расследует атаку БПЛА на Ейск Фото из архива КП

Следователи СК устанавливают обстоятельства атаки БПЛА на Ейск. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Напомним, Ейск подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 20 июля. В результате пострадали три человека. Обломками БПЛА по восьми адресам повреждены кровли, внутренняя отделка и остекление, в том числе в одной из квартир. В трех случаях фрагменты упали на территории домов.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», – сообщили в ведомстве.