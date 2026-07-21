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НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:48

СК расследует атаку БПЛА на Ейск

Следователи устанавливают обстоятельства атаки БПЛА на Ейск, где пострадали три человека
Светлана ОВДЕЙ
СК расследует атаку БПЛА на Ейск Фото из архива КП

СК расследует атаку БПЛА на Ейск Фото из архива КП

Следователи СК устанавливают обстоятельства атаки БПЛА на Ейск. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Напомним, Ейск подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 20 июля. В результате пострадали три человека. Обломками БПЛА по восьми адресам повреждены кровли, внутренняя отделка и остекление, в том числе в одной из квартир. В трех случаях фрагменты упали на территории домов.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», – сообщили в ведомстве.