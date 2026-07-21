Парк трех поколений: девелопер «НВМ» строит пространство для всех возрастов в Краснодаре

Группа компаний «НВМ» продумала инфраструктуру 20-гектарного парка в Краснодаре так, чтобы в нем было интересно и активным подросткам, и молодым родителям, и пожилым людям.

В Прикубанском районе, на северо-востоке города, строится парк, который станет местом семейных встреч. Младшее поколение оценит скейт-парк и футбольное поле, подростки — теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки. Для родителей предусмотрены беговые и велодорожки, чтобы поддерживать форму, а также фитнес-залы в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе.

Старшему поколению понравятся тихие зоны для медитации и йоги, а также скамейки в тени деревьев, высаженных с учетом местного ландшафта. Застройщик продумал и общие точки сбора: просторные площадки для пикников с беседками, открытый амфитеатр для семейных киносеансов и колесо обозрения, с которого видно весь комплекс. Девелопер «НВМ» также оборудует безопасные зоны для выгула питомцев и построит православный храм, объединяющий все поколения духовно.

Подробнее о проекте – на сайте застройщика.

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