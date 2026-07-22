Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на Кубань Фото из архива КП

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на Кубань. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, в ночь на 22 июля беспилотниками атаковали Краснодар и Динской район. Обломки БПЛА упали и на предприятии в Армавире.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры края», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре работает горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. Обратиться можно по телефону +7 (918) 140-11-32.