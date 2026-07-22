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НовостиПроисшествия22 июля 2026 5:35

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на Кубань

Горячая линия для обращений жителей после атаки БПЛА работает в прокуратуре Кубани
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на Кубань Фото из архива КП

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на Кубань Фото из архива КП

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА на Кубань. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, в ночь на 22 июля беспилотниками атаковали Краснодар и Динской район. Обломки БПЛА упали и на предприятии в Армавире.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры края», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре работает горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. Обратиться можно по телефону +7 (918) 140-11-32.