Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА в ночь на 22 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 21 июля до 8:00 22 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской областями.

Беспилотники уничтожены над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Ставропольским краем и Крымом.

Напомним, в ночь на 22 июля атаку БПЛА отразили в Краснодаре Динском районе и Армавире. Один человек погиб, еще 10 пострадали. В Краснодаре продолжают тушить возгорание на складе.