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НовостиПроисшествия22 июля 2026 5:56

Уголовное дело возбуждено после атак БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске

Следователи СК устанавливают обстоятельства атак на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске
Светлана ОВДЕЙ
Уголовное дело возбуждено после атак БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске Фото из архива КП

Уголовное дело возбуждено после атак БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске Фото из архива КП

Уголовное дело о теракте возбуждено после атак БПЛА на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, логистические центры атаковали беспилотниками в ночь на 22 июля. В Краснодаре пострадали 10 человек, четверо из которых госпитализированы.

Следователи СК РФ работают на местах происшествий и проводят комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», – сообщила Светлана Петренко.