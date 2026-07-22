Заявление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева после атаки БПЛА на регион 22 июля 2026: один человек погиб, еще десять пострадали

Что произошло на Кубани в ночь на 22 июля

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали сразу несколько муниципалитетов региона. К сожалению, ночной налет привел к трагическим последствиям — погиб человек, еще десять получили ранения.

О деталях произошедшего и текущей обстановке в регионе сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали», — написал глава региона в своих соцсетях.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Армавире и Краснодаре. В Армавире обломки сбитого беспилотника рухнули на промышленную зону.

«В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Выражаю самые искренние соболезнования близким», — сообщил Вениамин Кондратьев.

В самом Краснодаре под удар попал складской комплекс. На месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул крупный пожар. По последним данным, при этой атаке пострадали десять человек. Медики оперативно прибыли на место ЧП.

«Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госиммобилизировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара», — добавил губернатор.

Помимо промышленных и складских объектов, под удар попали и жилые дома. К счастью, в этих случаях обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Фрагменты вражеских беспилотников упали в жилой застройке Краснодара и станицы Динской.

«Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. В станице Динской – в два частных дома. Пострадавших там нет», — уточнил глава края.

Сейчас во всех пострадавших районах работают оперативные и спасательные службы, ликвидируя последствия ночного налета. Ситуация находится на личном контроле руководства региона. Местные власти уже получили поручения оперативно оказать поддержку всем, кого затронула эта атака.

«Поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы», — резюмировал Вениамин Кондратьев.

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