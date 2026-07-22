На месте работают оперативные службы Фото из архива КП

Обломки БПЛА повредили крышу и окна в пятиэтажке в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в соцсетях.

Пятиэтажный многоквартирный дом, поврежденный фрагментами БПЛА, находится в Пашковском микрорайоне. В результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работают специальные и оперативные службы», – сообщил Евгений Наумов.

Жителей при обнаружении обломков БПЛА просят не подходить к ним. Необходимо обращаться к экстренные службы по номеру 112.

Напомним, Краснодар пережил атаку БПЛА в ночь на 22 июля. Обломки беспилотников попали в два многоквартирных дом и логистический центр. На складе продолжают тушить пожар, привлечено 105 человек, более 37 единиц техники и вертолет.

При падении обломков на склад пострадали три человека. Их доставили в больницу.