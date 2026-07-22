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НовостиПроисшествия22 июля 2026 7:16

Семье погибшего при атаке БПЛА в Армавире окажут помощь

Мэр Армавира пообещал помощь семье погибшего при атаке БПЛА в промзоне
Светлана ОВДЕЙ
Один человек погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае Фото из архива КП

Один человек погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае Фото из архива КП

Семье погибшего при атаке БПЛА в Армавире окажут помощь. Об этом сообщил глава города Андрей Харченко.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семья погибшего не останется без поддержки, администрация города окажет всю необходимую помощь, которая потребуется в этот непростой период», – написал мэр Армавира в соцсетях.

Напомним, ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку БПЛА. На территории нефтебазы в Северной промзоне погиб сотрудник. В Краснодаре в результате попадания обломков БПЛА пострадали 10 человек.