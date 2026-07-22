Специалисты краснодарского Роскадастра рассказали о порядке проведения выездного приема

Выездное обслуживание – комплекс услуг, с помощью которого граждане могут подать и получить необходимые документы по государственному кадастровому учету и регистрации недвижимости в удобном для них месте. Об особенностях выездного приема рассказали эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

«Наибольшей популярностью выездное обслуживание пользуется у физических лиц. Данный формат взаимодействия особенно актуален для жителей отдаленных районов, а также для граждан, которые не могут лично посетить офис в силу различных обстоятельств. Услуга позволяет не только сэкономить время на личные дела, но и минимизировать вероятность появления ошибок при приеме и выдаче документов», – уточняет заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Сергей Пискашов.

В рамках выездного обслуживания граждане могут получить следующие виды услуг:

· прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимость;

· осуществление государственного кадастрового учета недвижимости;

· исправление технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

· проведение единой учетно-регистрационной процедуры;

· предоставление сведений из ЕГРН.

Важно, что граждане могут самостоятельно выбрать удобное время и место для проведения выездного приема. Специалисты регионального Роскадастра приезжают на встречу со всей необходимой техникой для приема документов, вносят данные в программный комплекс и выдают заявителю расписку с указанием перечня документов, даты и времени их приема с точностью до минуты, а также номера записи в книге учета входящих документов.

Заключить договор на выполнение услуги возможно в дистанционном формате на официальном сайте ППК «Роскадастр» в разделе «Выездное обслуживание». При этом граждане имеют возможность указать в заявке более одного пакета документов.

Выездное обслуживание не осуществляется в помещениях краевого Роскадастра и на территории медицинских организаций, исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также закрытых административно-территориальных образований и воинских частей.

Особое внимание уделяется льготным категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам I-II группы, которые могут бесплатно воспользоваться выездным обслуживанием.

Полная информация о порядке осуществления выездного приема представлена на официальном сайте ППК «Роскадастр» в разделе «Сервисы и услуги».

Подробные сведения обо всех платных услугах можно узнать по телефону горячей линии Росреестра: 8 800 100-34-34.

Получить актуальную информацию об услугах возможно по e-mail филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю: uslugi-pay@23.kadastr.ru