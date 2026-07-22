Звезды российской этно-сцены выступят с открытыми концертами на «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба Роза Хутор.

На горном курорте продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». 25 июля на площади у Ратуши выступят музыканты, представляющие культуру народов России на международной музыкальной сцене — трио AY YOLA, обладатель премии Russian World Music Awards, и группа OTYKEN, чьи песни на языках коренных народов Сибири услышали миллионы слушателей по всему миру.

Начало концерта — в 18:00. Вход — свободный.

Вечер откроет выступление трио AY YOLA (Башкортостан). Музыканты соединили традиционные башкирские инструменты с мощной электроникой и благодаря уникальному звучанию завоевали сердца слушателей. Дебютный альбом «Ural Batyr», вышедший осенью прошлого года, набрал более трёх миллиардов прослушиваний на цифровых платформах, а трек «Homay» возглавил чарты стриминговых сервисов. За узнаваемый стиль группа удостоена премии Russian World Music Awards в номинации «Прорыв года». На «Роза Хутор» прозвучат хиты коллектива.

Название коллектива — AY YOLA — переводится как «законы мироздания». Вдохновением для музыкантов служит башкирский героический эпос «Урал-Батыр». В композициях трио оживают его герои, память предков, вечная борьба света и тьмы. Музыканты убеждены: древние истории живы и актуальны, поскольку рассказывают о главном — добре, любви, чести, внутренней силе человека.

Следом на сцену выйдет мультинациональный коллектив из Красноярского края — OTYKEN. Артисты этого коллектива определяют свой стиль как «сибирский фолк-поп»: EDM, техно, транс, R&B и рок органично сплетаются в их музыке со стихийным вокалом и горловым пением. Песни группы звучат на чулымском, хакасском, долганском, русском языках. В 2022 году за трек Legend OTYKEN номинирован на премию «Грэмми», а журнал Vogue признал OTYKEN одним из самых быстроразвивающихся и ярких музыкальных коллективов России. Коллектив стал участником космической программы «The Lunar Codex» Space X (NASA) — их музыка отправлена на Луну в составе культурной капсулы. Выступление OTYKEN на масштабном новогоднем гала-концерте телеканала Hunan TV в Китае стало абсолютным лидером телеэфира и социальных сетей: общее количество просмотров трансляции и цифровых платформ превысило 4,6 миллиарда. На «Роза Хутор» OTYKEN представит авторское этническое фьюжн-шоу.

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» проходит на горном курорте и федеральной территории «Сириус» до 31 августа. Его главная тема — национальная культура России и дружественных стран в интерпретации молодого поколения артистов.

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Звезды российской этно-сцены выступят с открытыми

концертами на «Роза Хутор»

На горном курорте продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». 25 июля на площади у Ратуши выступят музыканты, представляющие культуру народов России на международной музыкальной сцене — трио AY YOLA, обладатель премии Russian World Music Awards, и группа OTYKEN, чьи песни на языках коренных народов Сибири услышали миллионы слушателей по всему миру.

Начало концерта — в 18:00. Вход — свободный.

Вечер откроет выступление трио AY YOLA (Башкортостан). Музыканты соединили традиционные башкирские инструменты с мощной электроникой и благодаря уникальному звучанию завоевали сердца слушателей. Дебютный альбом «Ural Batyr», вышедший осенью прошлого года, набрал более трёх миллиардов прослушиваний на цифровых платформах, а трек «Homay» возглавил чарты стриминговых сервисов. За узнаваемый стиль группа удостоена премии Russian World Music Awards в номинации «Прорыв года». На «Роза Хутор» прозвучат хиты коллектива.

Название коллектива — AY YOLA — переводится как «законы мироздания». Вдохновением для музыкантов служит башкирский героический эпос «Урал-Батыр». В композициях трио оживают его герои, память предков, вечная борьба света и тьмы. Музыканты убеждены: древние истории живы и актуальны, поскольку рассказывают о главном — добре, любви, чести, внутренней силе человека.

Следом на сцену выйдет мультинациональный коллектив из Красноярского края — OTYKEN. Артисты этого коллектива определяют свой стиль как «сибирский фолк-поп»: EDM, техно, транс, R&B и рок органично сплетаются в их музыке со стихийным вокалом и горловым пением. Песни группы звучат на чулымском, хакасском, долганском, русском языках. В 2022 году за трек Legend OTYKEN номинирован на премию «Грэмми», а журнал Vogue признал OTYKEN одним из самых быстроразвивающихся и ярких музыкальных коллективов России. Коллектив стал участником космической программы «The Lunar Codex» Space X (NASA) — их музыка отправлена на Луну в составе культурной капсулы. Выступление OTYKEN на масштабном новогоднем гала-концерте телеканала Hunan TV в Китае стало абсолютным лидером телеэфира и социальных сетей: общее количество просмотров трансляции и цифровых платформ превысило 4,6 миллиарда. На «Роза Хутор» OTYKEN представит авторское этническое фьюжн-шоу.

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» проходит на горном курорте и федеральной территории «Сириус» до 31 августа. Его главная тема — национальная культура России и дружественных стран в интерпретации молодого поколения артистов.

Реклама. https://rosakhutor.com/. ИНН 7702347870. еrid: 2W5zFGJ8QnD