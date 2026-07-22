На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

На Кубань надвигается непогода Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся стихии. Опасные метеоусловия прогнозируются на период с утра 23 июля до конца суток 26 июля, предупредили в Краснодарском гидрометцентре.

В течение четырех дней в регионе ожидается целый комплекс непогоды: сильные дожди и мощные ливни с грозами, локальный град, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

На 23, 25 и 26 июля синоптики прогнозируют осадки, входящие в категорию опасного явления: местами в крае пройдут экстремально сильные ливни и выпадет крупный град.

Из-за обильных осадков на реках прогнозируется резкий подъем уровня воды. Угроза паводков и достижения неблагоприятных отметок существует в бассейне реки Кубань (в юго-восточной части края и на юго-западных притоках), а также на реках Черноморского побережья.

Кроме того, с полудня 23 июля и до конца суток 26 июля над Черным морем сохраняется повышенная опасность формирования смерчей.

Специалисты призывают жителей и гостей Кубани проявлять предельную осторожность, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также отказаться от отдыха вблизи рек и на необорудованных пляжах.

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